Netflix, ABD'de hesap paylaşımı için ücret almaya başlıyor

Hesap paylaşımına yönelik baskısını ABD'ye taşımaya hazırlanan Netlix Inc., şifre paylaşımı yapan ABD'li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı.

Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu. Diğer taraftan, bu seçeneklerin yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Şirket, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı.

Geçen yıl Latin Amerika'da başlayan şifre paylaşımına yönelik baskı Netflix'in kullanıcılardan daha fazla gelir elde etme stratejisinin önemli bir parçası olarak yorumlandı.