Bakan Bilgin: Memurlarla ilgili çok ciddi düzenleme yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında EYT'lilerin ilk maaşı, memur zammı ve geçici işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu 2 yılı aşkın süre içerisinde bir çok sorunla karşı karşıyaydık, bunları çözdük. EYT ilk aşamada 2 milyon 250 bin yurttaşımızın yararlanacağı bir şeydi. Müracaat daha düşük oldu. Bazıları emekli olmak istemedi. Kalan miktar bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanacak. Maaşları birikmiş olarak yatacak hesaplarına.

Kamu toplu sözleşmesini yaptı. 700 bini aşkın işçimizle çok güzel bir sözleşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı yüzde 45 zam oranıyla. İşçilerimiz sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek için gitmek istediler. Bakanlığımızın bahçesini çiçek bahçesine dönüştürdüler.

TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçilerden geçtiğimiz yıllarda 900 bini kadroya geçirildi. Yaklaşık 100 bin civarında kalan bir grup var. Depremden dolayı Meclis'in ara vermesi o dosyanın gelmesinin gecikmesine yol açtı. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Planlamamız hazır.

"MEMURLARLA İLGİLİ CİDDİ BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak şekilde açıklandı. Belediye çalışanları konusunda, bazı işler yanlış yapılmış belediyelerde. Bunları düzenleyeceğiz. Çalışma hayatının hangi sorunu varsa bunu biliyoruz. Tamamına yakınını çözdük çok az kaldı."