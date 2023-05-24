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İlk yerli sivil eğitim uçakları geliyor

THY ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma kapsamında TUSAŞ tarafından THY'nin pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla Türkiye'de ilk defa sivil havacılığa hizmet eden yerli ve milli uçak üretilecek.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 09:31, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 09:33
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İlk yerli sivil eğitim uçakları geliyor

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşma kapsamında TUSAŞ, THY'nin pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla uçak üretecek. 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni dün İstabul'da THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu anlaşmayı çok önemsediklerini söyledi. Bolat, "Türkiye'de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. Stratejik ortağımız TUSAŞ ile zaten daha önceden de işbirlikleri yapıyorduk. İlk defa böyle bir projede rol aldığımız için de THY olarak gurur duyuyoruz" diye konuştu.

10 YILDA 11 BİN PİLOT

THY'nin 10 yılda 11 bin pilota ihtiyaç duyacağını, dünya genelinde ise gelecek 10 yıldaki pilot ihtiyacının 300 bin olarak hesaplandığını belirten Bolat, bu pilotların uçuş okullarınca yetiştirileceğini söyledi. Bolat, "Türkiye'ye baktığımızda şu anda yılda 201 pilot yetiştiriyoruz, 400'e yakın da diğerleri yetiştiriyor. Bizim ihtiyacımız ortalama 1000 kişi. Demek ki yetiştirmek için yılda 400-500 daha pilota ihtiyacımız var" dedi.

DÜNYADA DARBOĞAZ VAR

Dünyada uçak konusunda darboğaz yaşandığını ifade eden Ahmet Bolat, "Şu anda verdiğimiz uçakların siparişleri 2026'da geliyor. O açıdan bizim bu belki şu anda mütevazı bir kontratla, 20 tane sipariş veriyoruz. Ancak 10 yılda ihtiyacımız 100 adet" dedi.

4 YILDA 20 ADET TESLİMAT

THY ile yapılan anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz" dedi. 2026 ve 2027'de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması ve uçakların mevcut verimliliğinin aynı şekilde karşılaması durumunda, sonraki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.

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