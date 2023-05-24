Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber canlı yayına katılarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazetecilerin FETÖ ve KHK'lıların durumlarına ilişkin sorduğu soruya karşılık Bakan Bilgin şu açıklamalarda bulundu:

Şimdi burada şunu ayırt etmemiz lazım, birinci mesele CHP neden PKK ve siyasi uzantısıyla işbirliği içerisinde, ikincisi Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere ve KHK 'lılara neler vaadediyor. KHK'lılar neden atıldı? KHK'larla atılanlar Türk Devletini faşizan bir darbeyle ele geçirilmeye çalışan NATO karargahı üzerinden işgal etmeye çalışan askerler KHK'yla atıldılar.

Ben onların Sincan'da yargı süreçlerini izledim, o kadar alçakça...Hakim soruyr 'bu uçakta sen misin?', 'evet bana benziyor diyor' diyor. Hakim, 'bomba atmışsın' diyor, 'o ifade benim değil' diyor. . Meclis'te bulunduğum süre içerisinde her hafta gittim mahkemeye. O alçaklar 250 vatandaşımızı şehit ettiler, başta bizim Rahmetli Erol olmak üzere tanıdıklarım var. Şimdi bunlara mesja veriyor, 'KHK'lıları çıkaracağız', diyor. Onlar da bilet almışlar, dönecekler. Bu defa Milli Ordu'ya operasyon yapmak üzere yeniden hareket geçerler.

3. meselede şu CHP Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir konuyu gündeme getirmek yerine seçime giderken neleri gündeme getiriyor. CHP'nin projesinin özü şu birinci hafta 300 milyar dolar Türkiye'yi borçlandıracağım dediğinden daha büyük bir projesi var mı?