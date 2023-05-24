AB, Yunanistan'ı geri itmeler konusunda yine eleştirdi

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
%0 Faizli 10.000 TL!
%0 Faizli 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Pandemi cezaları iade edilecek
Pandemi cezaları iade edilecek
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
Alkollü sürücü yol kenarında İBB işçilerine çaprtı, 4 işçi hayatını kaybetti
Alkollü sürücü yol kenarında İBB işçilerine çaprtı, 4 işçi hayatını kaybetti
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

AB, Yunanistan'ı geri itmeler konusunda yine eleştirdi

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson:- "(NY Times'ın yayınladığı görüntüler) Videolarda görünen şey tehcirdir"- "(Yunanistan hükümeti) Bağımsız bir izleme mekanizması kuracakları hakkında geçen yaz bana söz vermişlerdi ancak bu hala olmadı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 11:13, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 11:13
Yazdır
AB, Yunanistan'ı geri itmeler konusunda yine eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sahil güvenlik görevlilerinin göçmenleri motorsuz bir botun içinde Ege Denizi'nin ortasına götürerek bırakması üzerine, bir kez daha Yunanistan'ı eleştirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, medya kuruluşu Politico'ya verdiği mülakatta, New York Times gazetesinin yayınladığı görüntüleri değerlendirdi.

Bunun, bir geri itmeden daha beter olduğunu söyleyen Johansson, "Videolarda görünen şey tehcirdir." dedi.

Johansson, videodaki görüntülerden şüphe etmek için bir neden bulunmadığını belirterek "Eğer gerçek buysa ki öyle olduğu görünüyor; bu, kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Yunanistan hükümetinden izahat isteyen Johansson, şunları dile getirdi:

"Bağımsız bir izleme mekanizması kuracakları hakkında geçen yaz bana söz vermişlerdi ancak bu hala olmadı. Şimdi yapılması gereken ilk şey, bağımsız bir Yunan makamının bunu soruşturması ve ne olduğunu ortaya koyması."

New York Times'ta yayınlanan görüntülere göre, Midilli Adası'nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sığınmacı, kar maskeleri takan kişilerce beyaz bir minibüsle uzak bir noktaya götürüldükten sonra bir şişme bota bindiriliyor. Bot daha sonra onları Yunan sahil güvenlik teknesine aktarıyor. Tekne, sığınmacıları Ege Denizi'nin ortasına bırakıyor.

Johansson, geri itmeler gibi konuların önüne geçmek için AB'nin göç yasalarında reforma gidilmesi gerektiğini hatırlatarak Komisyon'un sunduğu ancak yıllardır tüm üyelerin onayını alamayan yeni göç anlaşmasının önemine dikkati çekti.

AB'nin yeni göç anlaşması 11 dosyadan oluşuyor. Bunların 5'i kabul gördü ancak 6'sına itirazlar bulunuyor. İtiraz eden AB ülkelerinin başında Macaristan geliyor. İsveç'te hükümete destek veren sağcı İsveç Demokratları Partisi de anlaşmaya karşı çıkanlardan. AB Komisyonu, 1 Ocak'ta başlayacak Belçika dönem başkanlığında ilerleme sağlamayı ümit ediyor.

- Geri itmeler

Yunanistan sahil güvenliği tarafından geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den beri uluslararası basında yer alıyor. Bu haberlere göre Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelliyor hatta zarar veriyor.

Geri itmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor. Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmelere ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber