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Mevlana Müzesi'ni 5 ayda 1 milyon 200 bin ziyaretçi gezdi

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar:- "Geçen yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin kişinin geldiği Mevlana Müzesi'ni bu yılın başından itibaren yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu sene, geçen yılki rakamın daha da ötesine geçileceğini tahmin ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 11:38, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 11:39
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Mevlana Müzesi'ni 5 ayda 1 milyon 200 bin ziyaretçi gezdi

Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçi gezdi.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak, dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan müze, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mevlana Müzesi'nde 10 bine yakın eser bulunurken, Mevlana'nın türbesinin bulunduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) müzenin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.

- "Her geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısı artıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine, Mevlana Müzesi'nin Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzelerden olduğunu söyledi.

Ülkedeki turizm sezonunun yavaş yavaş açıldığına değinen Yarar, "Geçen yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin kişinin geldiği Mevlana Müzesi'ni bu yılın başından itibaren (1 Ocak-23 Mayıs döneminde) yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu sene, geçen yılki rakamın daha da ötesine geçileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Geçen yılın ilk 5 ayında müzenin ziyaretçi sayısının 988 bin 528 olarak kayıtlara geçtiğini anlatan Yarar, müzenin bu sene mayıs ayında yaklaşık 125 bin ziyaretçi tarafından gezildiğini dile getirdi.

Mayıs ayındaki ziyaretçilerden yaklaşık 60 bininin yabancı turistlerden oluştuğunu belirten Yarar, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana dünyaya mal olmuş, abide şahsiyetlerimizin başında gelmektedir. O düşüncesiyle, insanlara sunduğu engin anlayışıyla ve hoşgörüsüyle gün geçtikçe dünya insanlığında karşılığını daha çok bulmaktadır. Bu karşılık da insanların Konya'ya gelmesine, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmesine fırsat vermektedir. Dolayısıyla her geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısı artmaktadır."

Yarar, her yıl aralık ayında farklı temalarla düzenlenen Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak için kente dünyanın dört bir yanından çok sayıda yabancı turist geldiğini, ziyaretçi sayısının bu dönemde daha çok arttığını kaydetti.

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