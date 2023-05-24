ASELSAN'dan 17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Açıklamada, "ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.