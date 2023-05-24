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CHP ile Zafer Partisi arasında seçim ittifakı protokolü imzalandı

CHP ile Zafer Partisi arasında seçim ittifakı gerçekleşti ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. İki lider protokol imzaladılar. İşte Protokol'ün maddeleri:

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 11:51, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 11:58
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CHP ile Zafer Partisi arasında seçim ittifakı protokolü imzalandı

Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri, Cumhurbaşkanı seçiminin İkinci turu ve sonrasındaki süreci kapsayan bir iş birliği protokolünde anlaştı.

Protoklün metninin amaç bölümünde, "21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; milli birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir." ifadeleri yer alıyor.

Protokolün 7 maddesi şu şekilde:

1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Zafer Partisi ile CHP arasında yapılan protokol:

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