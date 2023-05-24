'İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ifade' yargılamasında beraat kararı

AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
Faizsiz Masrafsız 10.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Pandemi cezaları iade edilecek
Pandemi cezaları iade edilecek
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ifade' yargılamasında beraat kararı

Mahkeme, Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada beraatlerine karar verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 12:29, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 12:31
Yazdır
'İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ifade' yargılamasında beraat kararı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanıklar Yeşim Meltem Şişli ile Erkan Duyar'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdür Yardımcısı Hüsniye Özgün, sanıkların amirleri olduğunu söyledi.

Sanıklardan Şişli'nin iş odaklı biri olduğunu, kişilere karşı inançlarından dolayı ayrımcılık yapmadığını savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın, önceki celselerde açıklanan mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müdahil İlknur Özdemir de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Şişli'nin avukatı Feride Dilek Helvacı ise müvekkilinin İBB'deki görev süresince kişilerin din ve inanç hürriyetine son derece saygılı bir yönetici olduğunun dinlenen diğer tanık beyanlarıyla kanıtlandığını iddia ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından beraatine hükmetti. Aynı gerekçeyle sanık Erkan Duyar'ın da "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatine karar verildi.

- İfadeleri alınan 19 kişi yöneticilerden şikayetçi oldu

Yeşim Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler kullandığı ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça, Şişli ve Duyar hakkında yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olmuştu.

19 kadının "mağdur", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Birleşen dosyanın iddianamesinde de Şişli ve Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Öte yandan yargılama sürerken bazı müştekiler mahkemeye başvurarak şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuşlardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber