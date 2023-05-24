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'Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir'

"Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi 28 Mayıs'ta da yine aynı anlayışla hepimiz hem sandığımıza hem de oylarımıza sahip çıkacağız"- "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 12:53, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 12:54
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'Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi 28 Mayıs'ta da yine aynı anlayışla hepimiz hem sandığımıza hem de oylarımıza sahip çıkacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin ilçe başkanları ile Kadıköy Kalamış'taki bir otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bizzat millet tarafından 15 Temmuz'da kurulduğunu belirterek, "15 Temmuz sadece Cumhuriyet tarihi açısından değil, bütün Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Çünkü bin yıl önce fethettiğimiz bu topraklarda hiçbir zaman böylesi bir ihanete, böylesi bir işgal girişimine maruz kalmadık." diye konuştu.

FETÖ mensuplarının her şeyi hesapladıklarını zannettiklerini ancak Allah'ın planını hesap edemediklerini ifade eden Kurum, şair Sezai Karakoç'un "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır" dizesini anımsattı.

- "Bizi o gün Cumhur İttifakı'nın iradesi kurtardı"

Bakan Kurum, "O gün aziz milletimiz tıpkı Milli Mücadele'de olduğu gibi meydanlara indi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak vererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 251 şehit ve yüzlerce gazi verdik. Kan verdik, can verdik ama vatanı teslim etmedik. Bizi o gün bir irade kurtardı. İşte bu iradenin adı Cumhur İttifakı'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı iradenin 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de bu anlayışla hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci yaptığını, Cumhur İttifakı'na Mecliste de çoğunluğu kazandırdığını söyleyen Kurum, seçimlerin ikinci turu için de sahada ve birlikte olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda rekor oyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacaklarını dile getiren Kurum, "Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi 28 Mayıs'ta da yine aynı anlayışla hepimiz hem sandığımıza hem de oylarımıza sahip çıkacağız." dedi.

- "Bu topraklara yabancı olan CHP, gerçek yüzünü göstermiş"

Bakan Kurum, 14 Mayıs'taki seçimde deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'na rekor oy çıktığını, birilerinin de bu tercihlerinden dolayı afetzedelerle alay ettiğini söyledi.

CHP'li Tekirdağ Belediyesinin de ödeneği bahane gösterip depremzedeleri misafirhanelerden çıkardığını kaydeden Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kurum, depremzedelere verdikleri sözü tutacaklarını, bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

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