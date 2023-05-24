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Fotoğraf çekmek için kafese giren aileye aslan saldırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hayvanat bahçesinde fotoğraf çekmek için aslan kafesine giren aileye aslan saldırdı. Aslanın pençesiyle vurduğu 4 yaşındaki A.A'nın saçlı derisi parçalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 13:43, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 14:33
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, erkek çocukları A.A'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A, 13 Mayıs günü işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi.

İddiaya göre o sırada kafes yakınında bulunan A.A'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie yapmak için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A'ya saldırdı.

Saçlı derinin büyük kısmını kopardı

Pençesiyle A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

A.A, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edilen A.A'nın ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgi verildi.

Hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği ameliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan çocuğun psikolojik travma yaşadığı tespit edildi. Psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen A.A'nın, bir süre daha takip edileceği öğrenildi.

"Müdahale edip, düzelttik ancak psikolojik travma söz konusu"

Çocuğun tedavisiyle yakından ilgilenen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, olay günü telefonla aranıp bilgi verildiğinde "Aslan mı saldırmış, nasıl olur bu?" diyerek tepki verdiğini anlattı. Çok şaşırdığını anlatan Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta Afrika ülkesi değiliz. Aslan nasıl bir çocuğa saldırmış olabilir. Kafasını parçalamış. Saçlı deride büyük hasar vardı. Müdahale edip, düzelttik ancak psikolojik travma söz konusu. O kısmı da uzman arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Şu an son durumu gayet iyi" diye konuştu.

Aile hayvanat bahçesi işletmesinden şikayetçi olmazken, işletme yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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