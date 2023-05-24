Tarkan 2. tur için oyunu kullandı
Almanya'da yaşayan sanatçı Tarkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdiğini duyurdu. Megastar, "Ben oyumu verdim yine, ver mutlaka sen de" ifadelerini kullandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 13:55, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 13:57
Türkiye, ilk kez ikinci tur seçimi görecek ve 28 Mayıs'ta sandıklar cumhurbaşkanlığı için tekrar kurulacak. Yurt dışında ise ikinci tur seçim için oy verme işlemi başladı. Almanya'da bulunan Megastar Tarkan ise oyunu tekrar kullanmak için sandık başına gitti.
Tarkan oyunu kullandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Megastar paylaşımında "Ben oyumu verdim yine, ver mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Ben oyumu verdim yine,Tarkan (@tarkan) May 24, 2023
ver mutlaka sen de 🗳️
Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun 🤍#oyver pic.twitter.com/jYZt4xRvpy