Tarkan 2. tur için oyunu kullandı

Türkiye, ilk kez ikinci tur seçimi görecek ve 28 Mayıs'ta sandıklar cumhurbaşkanlığı için tekrar kurulacak. Yurt dışında ise ikinci tur seçim için oy verme işlemi başladı. Almanya'da bulunan Megastar Tarkan ise oyunu tekrar kullanmak için sandık başına gitti.

Tarkan oyunu kullandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Megastar paylaşımında "Ben oyumu verdim yine, ver mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.