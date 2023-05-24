Eski Hizmet Binası 65 Milyon TL'ye Satıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kayyım, belediyeye ait eski hizmet binasını 65 milyon TL'ye H. B. sattı.

2016 yılında Cizre Belediyesi'ne atanan kayyım, üçüncü kez satılığa çıkardığı belediyeye ait eski hizmet binasını sattı. H. B. satılan bina için 65 milyon TL alındı. İhale dün kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi. B. daha önce de kayyım yönetimindeki Cizre Belediyesi'nden çok sayıda ihale aldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce kayyım tarafından usulsüz olarak Cizre Kaymakamlığı'na hibe edilen Cizre Belediyesi eski hizmet binası, tekrar belediyeye iade edilmişti. Cizre Belediyesi kayyımı Davut Sinanoğlu, 2021 yılında bu taşınmazı 36 milyon TL'ye, kayyım Sinanoğlu yerine yeni atanan Mehmet Tunç ise aynı binayı 2022 yılında 55 milyon TL'ye kapalı ihale usulü ile tekrar satışa çıkarmıştı. Satılamayan belediye binası bu sefer de geçtiğimiz yıl Tunç yerine atanan kayyım Nazlı Demir tarafından 65 milyon TL'ye kapalı ihale usulüyle tekrar satışa çıkarılmıştı.