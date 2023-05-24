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Bilecik Ziraat Odası'nın binası 4'üncü kez soyuldu

Bilecik Ziraat Odası'nın binasından bilgisayar monitörü ile kamera kayıt cihazı çalındı. Oda Başkanı Ahmet Sevinen, son 1 ayda binaya 4'üncü kez hırsız girdiğini belirterek "Camları arkadan vidalamıştık" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 14:36, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 14:37
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Bilecik Ziraat Odası'nın binası 4'üncü kez soyuldu

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Bilecik Ziraat Odası'nın binasına gece saatlerinde giren kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü ile kamera kayıt cihazını çaldı. Çalışanlar, sabah geldiklerinde durumu fark edip, polise haber verdi. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerini inceleme altına aldı.

'CAMLARI ARKADAN VİDALAMIŞTIK'

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, son 1 ayda 4'üncü hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, "Odamıza yine hırsız girmiş. Bu 4'üncü girişi oluyor. İlk girdiğinde şahsıma ait bir küçük altın ile 2500 lira paramı çaldı. Bir daha girdi, alacak bir şey bulamadı. Üçüncü girişinde odamızın bir miktar parasını götürmüş. Şimdi dördüncüye bir daha girdi. Bu girişinde, odamıza ait bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını almış. Kayıt cihazını çaldığı için kayıtları da göremiyoruz. Camları arkadan vidalamıştık. Dün akşam yine girmiş. Bu hırsızı yakalansın bundan sonra cezaevinden çıkmasın" dedi.

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