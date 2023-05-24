Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için referandum tanımlamasına yanıt

Bozdağ, Şanlıurfa'dan yapılan yerel televizyonların "Anadolu Soruyor" ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki seçimde açık ara birinci yaptığını ifade eden Bozdağ, milletin ikinci turda kimi seçeceğini de işaretlediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde salt çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın aldığını hatırlatan Bozdağ, milletin bu sonuçla "parlamenter sisteme dönme benim gündemimde yok" mesajını verdiğini aktardı.

Bozdağ, "Halk, parlamenter sisteme dönme isteklerini veto etmiştir. Onları salt çoğunluğun da altına itmek suretiyle parlamenter sisteme referandumlu ya da referandumsuz dönme iradesini de veto etmiştir. 'Böyle bir iradeyle karşıma gelmeyin' mesajını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam kararı vermiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin "referandum" tanımlaması yaptığının belirtilmesi üzerine Bozdağ, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve yanındakiler referandum konusunda millete çok net söylüyorum, yalan söylüyorlar. Çünkü bu seçim bir referandum değil. Referandumda tek bir şeyi oylarsınız. Millet ona ya 'evet' der, ya 'hayır' der. İşte bir Anayasa değişikliği götürürsünüz ya 'kabul' ya da 'ret' anlamında 'evet', 'hayır' kullanır. Ama iki kişi arasında bir tercih yapılıyorsa bu referandum değildir." ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'ni düzenleyen 101'inci maddesini hatırlatan Bozdağ, bu maddede referandumun cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi halde mümkün olduğunun açıkça anlatıldığını belirtti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Eğer ikinci turda tek adayla seçime gidilirse o zaman referandum olur. Eğer şimdi Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir şey düşünüyorsa adaylıktan çekilirse yalancı çıkmaz, seçim referanduma dönüşür o zaman referandum şeklinde olur. Ama eğer iki aday gidiyorsa bu demokratik bir yarıştır. Bu referandum değildir. İki adaydan birini seçmektir, tercihtir. Ama ne yapıyorlar? Anayasa'daki açık ifadeyi bile çarpıtarak bu bir referandum diyor. Yani Anayasa, referandumun tek adayla gidilen seçim olduğunu söylüyor. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu kendini aday olarak kabul etmiyor demektir. O zaman niye adaysın? Çekil aday değilsen, aday olarak kendini görmüyorsan, bunu bir referandum görüyorsan resmen müracaat et adaylıktan çekil. O zaman referandum olsun. Hem adaylıkta ısrar edip hem iki isimden birini tercih seçeneği arasında takdirine vatandaşın sunup sonra da buna referandum demek millete yalan söylemektir. Yalanı millet sevmez. Yalancıya da iktidar vermez."

- "U dönüşünden daha keskin bir dönüş bu"

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde "milliyetçilik" söylemlerini kullanmaya başladığının aktarılması üzerine Bozdağ, şunları söyledi:

"U dönüşünden daha keskin bir dönüş bu. Yani bir insan bir gün önce söylediği fikirlerin yüzde 100 zıddını bir gün sonra söylüyorsa ona güvenmeme hakkımız var. Hani diyor ya 'Sana söz.' O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na vatandaşımızın ve benim de şunu sorma hakkım var, 'Söz' de hangi söz? 14 Mayıs'tan önce söylediğin sözlere mi güveneceğiz, 14 Mayıs'tan sonra söylediğin sözlerine mi güveneceğiz? Şimdi terör örgütlerinin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen onca açıklamasına karşı tek bir cümle söylemeyip, suskun geçip, oraları yok sayıp arkasından da vatandaşın 'Terör örgütlerinin borazanın öteceği bir iktidar düzeni biz Türkiye'de istemiyoruz' diyerek sandığa iradesini yansıtıp tavrını görünce milliyetçi bir dile sarılması, vatandaşlarımızı aldatmaya dönük stratejik bir değişimdir. Ama bu samimi bir değişim değildir."

Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun daha önce "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın" dediğini aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Selahattin Demirtaş'ı bırakamam, Suriye'den Türk askerini çekmeyeceğim, Mavi Vatan'da petrol gaz aramaya devam edeceğim" demesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun bunları söyleyemediğini kaydetti.

Bakan Bozdağ, "Bunları derse PKK terör örgütü, FETÖ, diğer terör örgütlerinin desteği nedeniyle sandığa giren oylar var. Bir defa o oyları ürkütmek istemiyor. Onları küstürmek istemiyor. Öte yandan da bu taraftaki milliyetçi oylara oynuyor. Muhafazakar oylara oynuyor. Onları sandığa almak istiyor." diye konuştu.

Bin bir kılığa bürünenlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, söylemlerin milliyetçi, muhafazakar seçmeni aldatmaya yönelik olduğunu söyledi.

- "Hedef birliği yapmaya kim ikna etti?"

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması hatırlatılan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile 'Hedef birliği yaptık' dedi. Şimdi terör örgütleri de belli ki hedef birliği yapıyorlar, PKK'sı, FETÖ'sü. Amerika da hedef birliği yapıyor. Kimi AB ülkeleri de hedef birliği yapıyor. Uluslararası medya, dergiler onlar da hedef birliği yapıyor. Şimdi bunların bütün hepsinin hedefinde Tayyip Bey'i indirmek, Kılıçdaroğlu'nu getirmek var. Öte yandan Türkiye'de baktığınız zaman işte Millet İttifakı bileşenleri şimdi Sayın Özdağ da oraya dahil oldu, bunlar da hedef birliği yapıyor. Şimdi ben buradan soruyorum, fikirleri, hedefleri, yaşam tarzları, yetişme tarzları, kültürleri bu kadar birbiriyle çatışan insanı aynı hedefe, hedef birliği yapmaya kim ikna etti? Sayın Özdağ'ın sözleri ortada, savunduğu fikirler ortada. Şimdi Kandil'in açıklamaları da ortada. Diğer terör örgütlerinin açıklamaları da ortada. Şimdi bunu nasıl izah edecek? Ben de merak ediyorum, başkaları da merak ediyor. Şimdi benim esas merak ettiğim bu kadar birbiri ile fikren, ahlaken, yaşam tarzı olarak zıt ve karşı karşıya olan insanı Cumhurbaşkanı'mıza karşı hepsini bir araya ne topladı? Esas soru burada."

İlkesiz duruş sergileyenlerin siyasi mevta haline geleceğini kaydeden Bozdağ, Sinan Oğan'ın ilkeli duruş ortaya koyarak, "Türk siyasetinde, yarın da var olacak bir aktör olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bunların hepsi gerçek hepsi net"

Bekir Bozdağ, 28 Mayıs'tan sonra muhalefette büyük değişimlerin, tasfiyelerin yaşanacağını söyledi.

Milletin, ilkeleri ayaklarının altına alanları hiçbir zaman baş tacı yapmayacağını vurgulayan Bozdağ, Millet İttifakı'nın "ilkesizler ittifakı" haline geldiğini söyledi.

Montaj video iddialarının hatırlatılması üzerine ise Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızın söylediği bir sözü de çarpıtarak, milletin de gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yani ben şimdi söylüyorum, buradan da açık açık ifade ediyorum. Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan medyaya açıklama yaptı mı? Kendileri yaptı. Kendileri de yayınladı. Montaj mı bu? Mustafa Karasu açıklama yaptı mı? Yaptı. Yayınlandı mı? Yayınlandı. Bese Hozat açıklama yaptı mı? Yaptı. Yayınlandı mı? Yayınlandı. Avrupa kanadından terör örgütünü temsil edenler açıklama yaptılar. Yayınlandı mı? Yayınlandı. Kendileri yayınlıyor. Açıklamayı kendi yapıyor. Yayını kendi yapıyor ve bütün medya da oradan alıyor. Bunun neresi montaj? Şimdi çıkıp demesi lazım, 'Murat Karayılan böyle bir açıklama yapmamıştır, bu açıklamayı montajlamıştır iktidar. Murat Karayılan adına yapıyor, yaptırıyormuş gibi gösteriyor' demesi lazım. Bunu diyebilir mi? Diyemez. Çünkü böyle bir şey yok. İkincisi, HDP, Yeşil Sol Parti, açık açık, uzun uzun metinler yayınladılar. Şimdi baktığınız zaman bunların hangisi montaj? Diyebilir mi bunlara montaj? Bunların hepsi gerçek hepsi net. Hepsi tartışmasız. Şimdi ikinci tura kalınca yine terör örgütünden Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı geldi. Yine HDP, Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı."

- "Bunu diyenler, yalanıcının şahıdır"

"Yani Pervin Buldan her yerde 'Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na.' Mithat Sancar da, diğer bütün meydanlardaki isimler de oy istediler. Şanlıurfa'da da böyle oldu, her yerde böyle oldu." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"O yüzden şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım, bunlar montaj mı? Montajsa 'montaj' de. Yoksa kalkıp montaj montaj deyip de neymiş montaj onu bir açıkla. Hangi şey montaj. Ortada bir montaj yok ki. Hakikat var, onu çarpıtıyor. Bunun ötesinde eğer siz terör örgütlerinin size verdiği destekten rahatsızsanız söylemeniz gereken basit, 'Ben PKK, DHKP-C, FETÖ ve bilumum terör örgütlerinin destek açıklamalarını kabul etmiyorum, reddediyorum. Onların destekleriyle iktidar olmaktansa iktidarı kaybetmeyi yeğliyorum. Ben sırtımı terör örgütlerinin desteğine değil aziz milletimin temiz oylarına dayıyorum' deyip reddetmesi lazım. Bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu terör örgütlerinin desteğini reddettiğine dair ima yoluyla bile bir açıklamasını duydunuz mu?"

Seçimlerin ardından depremzedelere yönelik söylemlere ilişkin de açıklamada bulunan Bozdağ, bu ifadeleri lanetlediğini bildirdi.

"Millet İttifakı'nın bileşenleri, Sayın Cumhurbaşkanı tekrar kazanırsa kadın haklarından ülkenin geriye gideceğini söylüyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Bozdağ, "Bunu diyenler, yalanıcının şahıdır. Biz 21 yıldır iktidardayız. Bu ülkede kadın hakları konusunda 21 yıldır geriye gitmemişiz de 22'nci yıl mı geriye gideceğiz?" dedi.

Kadınlar için pozitif ayrımcılığı Anayasaya hüküm olarak koyduklarını aktaran Bozdağ, kadınlarla ilgili eğitimden istihdama birçok alanda reformlara imza attıklarını sözlerine ekledi.