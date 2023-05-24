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5 kişilik cinayet zinciri: Öldürüp tarlaya gömmüş

Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülürken, Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da aynı şekilde kayıp olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken cesetlerin, kaybolan kişilere ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 15:14, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 15:14
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5 kişilik cinayet zinciri: Öldürüp tarlaya gömmüş

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat'tan 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren haber alınamadığını belirterek yardım istedi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ankara'da yaşarken eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte İstanbul'a gelen Sevgi Demirci'nin son görüldüğü Silivri'de araştırma başlattı. Bu arada çocuklardan Eren Polat'ın bir yakınına kaybolduğu gün gönderdiği bir fotoğraf üzerinde yapılan incelemelerin ardından arama çalışmaları bir süre önce yıkılmış bir ev enkazı çevresinde yoğunlaştırıldı.

Silivri, Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında bir cesede ulaşıldı. Daha sonra aynı çukurda 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bulunan kemiklerin Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve Rümeysa Polat'a ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

Sevgi Demirci'nin yakınları katıldıkları bir televizyon kanalında, Demirci'nin eşinden ayrıldıktan sonra eski eşinin yeğeni olan Ünal Y. ile görüşmeye başladığını, onun cinayeti işlemiş olabileceğini iddia ettiler. Yayına katılan Ünal Y. ise Sevgi Demirci ile ilişki yaşadıklarını kabul ederken, kayıp kadının son zamanlarda Erdoğan adlı bir kişiyle görüşmeye başladığını iddia etti. Polis olayla ilgili olarak Ünal Y. ve akrabası olduğu öğrenilen Ömer Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirildiler. Öte yandan ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan ve cinayetlerden haberi olduğu halde kimsye bilgi vermediği öne sürülen bir kişi daha gözaltına alındı.

5 kişilik cinayet itirafı

Olayla ilgili Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun da bir akrabası Erdoğan Polat'ın da kayıp olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ömer Y. polisteki ifadesinde Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da 3 kişilik aileden önce öldürüldüğünü itiraf ettiği belirtildi. Seri cinayete kurban gitmiş olacağı ve cesetlerinin de 3 kişinin cesedinin bulunduğu yerlere gömülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

2 ceset aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri elde edilen ifadeler ve ipuçları eşiğinde Çatalca ve Silivri'de belirlenen adreslerde kayıp iki kişinin cesetlerini aramaya başladı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bir ipucuna rastlanmadı. Ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde gözaltında bulunan şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Silivri'de tarlaya gömülü üç ceset bulundu

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