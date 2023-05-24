Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınırın sıfır noktasındaki Ufuk Hudut Karakolu'na da giden Akar, tören mangasını selamladı, Türk bayrağını öperek karakol komutanına teslim etti.

Daha sonra gözetleme kulesine çıkan Akar, hudut tekmilinin yanı sıra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Buradan yasa dışı geçiş mümkün değil"

Fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra Dragon Eye Sensör Sistemi, termal kameralar, gece-gündüz görüş sistemleri, Midas Akustik Algılama sistemi ve diğer sistem ve teçhizatlara ilişkin aldığı brifingin ardından Akar, karakol komutanı teğmene, "Buradan iddia edildiği gibi yasa dışı geçiş mümkün mü" diye sordu. Hudutta görevli teğmen, "Dört kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasa dışı geçiş mümkün değil" yanıtını verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akar, "huduttan yasa dışı geçiş" iddialarına ilişkin soru üzerine, bunların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünmek istediklerini, aksi durumu kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkanları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece-gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara'daki harekat merkezlerinde de izlenebilmektedir."

Sadece elektronik sistemlerle yetinmediklerini, devriyelerle de hudutların her an kontrol edildiğini bildiren Akar, olası teşebbüslere süratle timler tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Yapılan çalışmaların başarısı istatistiki verilerle de kendini gösterdiğini dile getiren Akar, "Mehmetçik yüksek bir moral ve motivasyonla kendine verilen görevleri yerine getirmektedir" dedi.

Mehmetçiği özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Akar, "Mehmetçiğin emeklerine tüm kamuoyu saygı duyarken bazı siyasilerin de buradaki arkadaşlarımızın oldukça zorlu şartlarda yaptıkları görevlere ve emeklerine saygı göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Bunlar yakışıksız, gerçeklere dayanmayan ve olmaması gereken davranışlar"

Sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin soru üzerine Akar, "Bu iddia bir klasik haline geldi. Yasa dışı geçişle ilgili ortaya atılan birtakım videolar ve fotoğrafların kesinlikle bizim hududumuzla alakası yok. Hududumuza ait olmayan görüntüler üzerinden bazıları hudutlarımızla ilgili birtakım yorumlarda bulunulmakta. Bunlar yakışıksız, gerçeklere dayanmayan ve olmaması gereken davranışlar. Vatandaşlarımızın da resmi açıklamalara itibar etmelerini, onun dışında yanlış bir algıya kapılmamaları gerektiğini de hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

"Emeğe saygısızlık, ayıp"

Hudut güvenliğine ilişkin tedbirlerde İHA'ların kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soru üzerine Akar, "İhtiyaca, risk ve tehdit ile aldığımız istihbarata göre gerektiğinde SİHA'ları dahi kullanıyoruz. İHA'ların yanı sıra küçük çaplı dronlarımız da karakollarımız tarafından aktif olarak kullanılıyor" yanıtını verdi.

Hudut önlemlerinin kademeli şekilde düzenlediğini, hudut birliklerinin komando birlikleri tarafından desteklendiğini aktaran Akar, "Toplam 2 bin 949 kilometrelik kara hududumuz var. Çok değişik arazi ve iklim şartlarında Mehmetçik görevini kararlılıkla yerine getiriyor. Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son beş senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Buradaki mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu

Tüm bu önlemlere rağmen bazı kesimlerin hudutlara yönelik "delik deşik" gibi söylemlerine de sert tepki gösteren Akar, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin. Onun için de bu iddialar, eleştiriler bize Ahmet Kaya'nın şarkısındaki 'Nereden baksan tutarsızca nereden baksa ahmakça' ifadelerini hatırlatıyor" dedi.