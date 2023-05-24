Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ile eşinin cenazesi defnedildi

Bingöl'de görev yaptığı öğrenilen polis memuru Abdullah (48) ile eşi Susam Kayıcı (46) için Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Kabataş Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayıcı çiftinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Çiftin kazada yaralanan kızı Büşra Kayıcı'nın (22) tedavisinin Tokat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün, A.E'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüs ile Abdullah Kayıcı'nın kullandığı 81 EH 707 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Kayıcı ile eşi hayatını kaybetmiş, 6'sı öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.