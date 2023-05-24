Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a video davası

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında izlettiği ve Millet İttifakı'nın seçim videosunda terör örgütü PKK mensuplarının yer aldığını gösteren montaj videoyla ilgili CHP harekete geçti.



Erdoğan'ın TRT ekranlarından montaj olduğunu kabul ettiği görüntülerle ilgili Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 1 milyon TL'lik dava açtıklarını duyurdu.

Dava haberini Çelik sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan,

Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekarlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık!

Ancak bu kez Erdoğan'ın ederini gözetmedik!

Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere.."