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Ümit Özdağ yanıtladı: İçişleri Bakanı olacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nu İçişleri Bakanlığı garantisi karşılığında desteklediği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hükümet kurulmadan seçim kazanılmadan ve altı parti karar vermeden bakanlık konusu olmaz dedik. Bakanlık isteğim var ama kararı altılı masa verir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 16:23, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 16:51
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Ümit Özdağ yanıtladı: İçişleri Bakanı olacak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Bakan olacağı iddia edilen Özdağ'dan son dakika açıklama geldi.

İki bakanlık verildi iddiası ve o paylaşım...
Bu açıklamanın hemen ardından Özdağ'ın, Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri ve Kültür Bakanlıklarının Zafer Partisi'ne verilmesi garantisi aldığı haberi yayıldı. Özdağ'ın görüşme öncesi yaptığı "İçişleri Bakanı olarak göçmenleri ben göndereceğim" paylaşımı da bunda etkili oldu.

Seçim kazanılmadan, hükümet kurulmadan..
Sözcü TV canlı yayınına çıkan Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda İçişleri Bakanı olacağı iddiasıyla ilgili konuştu. "İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

- Hükümet kurulmadan seçim kazanılmadan ve altı parti karar vermeden bakanlık konusu olmaz dedik.

Partim de ben de bnu isteriz ama...
- Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28'inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz.

- Bu, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. Bu süreçte bir dahlimiz olmaz. Sadece Kemal Bey'le konuşuruz.

- İkili görüşmeyle ilgili verebileceğim tüm bilgileri verdim size. Bundan daha fazlasını konuşmak, konuşmanın içeriğini aktarmak olur ki bu da nezaketin dışına çıkar.

Özdağ "Hükümet kurulmadan seçim kazanılmadan ve altı parti karar vermeden bakanlık konusu olmaz dedik. Bakanlık isteğim var ama kararı altılı masa verir" dedi.

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