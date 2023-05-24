Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması

Bakan Yanık, Etiler Huzurevi ile Bebek sahilinde esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Yanık, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" konusunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Özellikle şehir içi toplu taşıma ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnafa bir müjdelerinin olacağını belirten Yanık, "Biliyorsunuz engelliler, yaşlılar ücretsiz seyahat imkanına sahip ve engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat yaptıklarında onların seyahat ücretlerini aslında devlet olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı taşıma, şehir içi toplu taşıma faaliyeti gösteren belediyelerimiz de dahil olmak üzere özellikle diğer özel sektör taşımacılığının bu anlamda ücretlerin artırılmasıyla alakalı bir talepleri vardı. Aslında 2022 içerisinde artırmıştık ancak tekrar bir güncelleme yapmak ihtiyacı doğdu." diye konuştu.

Yayımlanan yönetmelikle ilgili bilgi veren Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"24 Mayıs 2023 Çarşamba itibarıyla Resmi Gazete'de ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişiklik yayımlanmış oldu. Buna göre şehir içi özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma aracı için 2 bin 992 liradan 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımızı 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için 1800 liralık ödeme 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla bu gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak. Böylelikle yüzde 50 artış yapıldı."

Bugüne kadar engelliler ve yaşlılar için toplu taşıma araçlarında 2015 yılından bu yana yapılan ücretsiz seyahat uygulamasının yürürlükte olduğunu aktaran Yanık, yaptıkları toplam ödemenin 1 milyar 662 milyon lira olduğunu bildirdi.

Bakan Yanık, "Önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşların ve yaşlıların şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için, biz de bir taraftan gayet tabii ki bu toplu taşıma hizmetini gerçekleştiren toplu taşıma firmalarına ya da şahıslara desteklerimizi belediyelerimiz de dahil olmak üzere sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- "Bir anlamda veri sağlama çalışmaları da oluyor"

Bugün Bebek'te esnafla buluştuklarına değinen Yanık, şunları kaydetti:

"Genel olarak güzel, son derece meraklı ve soru sormaya açık bir esnaf grubumuzla karşılaştık. Gayet tabii ki seçim çalışmaları bir taraftan da vatandaşlarımızın, esnaflarımız da dahil olmak üzere onların zihinlerinde oluşan soruları gidermek, varsa eleştirilerini, önerilerini, yorumlarını dinlemek açısından bizim için önemli. Bir anlamda veri sağlama çalışmaları da oluyor. Dolayısıyla son derece güzel karşılıklı çok açık yüreklilikle, onların sorduğu, bizim bütün açıklığımızla, şeffaflığımızla cevabını verdiğimiz buluşmalar oluyor. Gayet keyifli gidiyor."