BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
Faizsiz Masrafsız 10.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Pandemi cezaları iade edilecek
Pandemi cezaları iade edilecek
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 20:32, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 20:52
Yazdır
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor

BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber