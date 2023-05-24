Bakan Kasapoğlu: Şimdi uzatma dakikalarındayız

Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Balıkesir'de, Savaştepe, Manyas, Gönen, Bandırma ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Sosyal Bilimler Fakültesi'nde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Susurluk ilçesine geçen Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı binasının önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Bakan Kasapoğlu, Susurluk halkına verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini belirterek, yapılan eserleri görünce hem duygulandığını hem de gururlandığını söyledi.

Millete hizmet etmenin, kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Rabb'im lütfetti, sizlere hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da sizden aldığımız güçle hizmete devam edeceğiz. Sizlere her zaman saygı duyduk. Milletimize hiçbir zaman tepeden bakmadık. Milletin iradesi neyse 'baş tacı' dedik. Hamdolsun 14 Mayıs'ta tüm oyunları bozdunuz. Şimdi uzatma dakikalarındayız. İnşallah 28 Mayıs'ta son vuruşu da yapacaksınız. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan."

Susurluk'un, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dağ gibi durduğunu vurgulayan Kasapoğlu, ilçeye ayrıca bir spor salonu ve havuz kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile partililer eşlik etti.