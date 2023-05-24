Bakan Yanık açıkladı: Ev hanımlarına sigorta primi desteği verilecek

Bakan Derya Yanık, TRT Haber özel yayınına konuk oldu.

AK Parti Hükümeti'nin hayata geçireceği politikalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek

Yanık, Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söyledi, yuva kuracak çiftlere verilecek olan evlilik kredisinin detaylarını paylaştı.

"

Biz ilk aşamada gençlerimize evlerini kurarken, ihtiyaçları olan nakit desteği onlara sağlayacağız. 150 bin lira, iki yıl geri ödemesiz sıfır faiz, aldıkları anaparayı geri iade edecekler. Ne zaman? İki yıldan sonra dört yıl süreyle 48 ay süreyle, taksitle. Yani evlendikten 6 yıl sonra evlenirken aldıkları anaparayı geri ödemiş olacak gençler.

Ev hanımlarına sigorta prim desteği

Emekli olmak isteyen ev hanımlarına sigorta prim desteği verileceğini söyledi.

"

Kendi evinde, ailesinde efendim hane içerisinde emek veriyor hanımlar. Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen ki bireysel emeklilik sigorta türünde son derece biliyorsunuz mütevazı sigorta primleri bireysel emekliye dahil olmak isteyen ev hanımlarımızın sigorta primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz

."

Engelli yakınına bakım verenler de emekli olabilecek

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin ve bakım veren ailelerin bu programdan faydalanacağını duyurdu.

"

Önümüzdeki süreçte inşallah engelli yakınına bakım veren ve bu sebeple de iş hayatına katılamamış, istihdama katılamamış aile bireylerinin emekliliği ki bunlar çoğunlukla aslında anneler. Engelli çocuğu olan annelerin emekliliğini düzenlemiş olacağız.

Şehit ve gazi yakınlarına istihdam

Bakan Yanık, şehit ve gazi yakınlarının istihdamında yaşanan sorunlara da değindi. "

Alternatif istihdam politikaları oluşturacağız

" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"

Şehit yakınlarımızdan bir kısmı kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeyle, anlaşmayla diyelim kardeşlerden birisi kullanıyor. Diğerleri diyor ki ya bize de destek olsanız burada yeni istihdam hakları açılamayabilir ama alternatif istihdam yolları gösterilebilir. Ne olabilir? Örnek olarak söylüyorum sadece sesli düşünme özel sektöre diyebiliriz ki siz bir şehit yakının istihdam ederseniz size özel bir takım destekler teşvikler sağlanacak gibi buna benzer alternatif istihdam politikaları gerçekleştireceğiz.