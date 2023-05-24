Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Fenerbahçe

Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
TBB: Bankacılıkla ilgili konular siyaset üstü tutulmalı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili açıklama
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Bakan Dönmez: İlk işimiz KİT'lerde çalışan işçileri kadroya almak olacak
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Göç İdaresi, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
'RTÜK uzmanı, TOGG'u fahiş fiyattan satışa çıkardı' iddiasına soruşturma
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 34 hesaba soruşturma
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
ÇAYKUR 'çaya zam yapıldı' iddialarını yalanladı
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
TMSF'den Adabank ihalesine ilişkin açıklama
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Pandemi cezaları iade edilecek
Pandemi cezaları iade edilecek
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
Ana sayfaHaberler Spor

Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali rövanşında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler finale yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 23:20, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 23:21
Yazdır
Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Fenerbahçe

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Attila Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesinin ardından üst direğe çaparak oyun alanına geri geldi.

47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, önce İrfan Can Kahveci ardından Arda Güler ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ferdi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ali Şaşal Vural topu kurtardı. Pozisyonun devamında Arda Güler'in vuruşunda Ali Şaşal tekrar topu çıkardı. Dönen topta Ferdi Kadığlu, yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

58. dakikada Enner Valencia, savunmayı çalımlayarak sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Michy Batshuayi yaptığı düzgün vuruşla direk dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

74. dakikada Enner Valencia'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada Michy Batshuayi'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Joshua King yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xxx, Luan Peres xx, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 90+4 ?), Miha Zajc xx (Mert Hakan Yandaş dk. 90 ?), İrfan Can Kahveci xx (Diego Rossi dk. 75 x), Arda Güler xxx, Michy Batshuayi xxx (Jayden Oosterwolde dk. 90 ?), Enner Valencia xxx (Joshua King dk. 75 xx)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Joao Pedro, Miguel Crespo

Teknik Direktör: Jorge Jesus

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Robin Yalçın xx (Alaaddin Okumuş dk. 77 x), Caner Osmanpaşa xx, Dimitrios Goutas xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie x (Mustapha Yatabare dk. 77 x), Samuel Saiz x (Clinton Njie dk. 64 x), Fredrik Ulvestad xx, Charilaos Charisis x (Hakan Arslan dk. 64 x), Max Gradel x (Ahmed Musa dk. 38 x), Leke James xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 47), Michy Batshuayi (dk. 58), Joshua King (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Charilaos Charisis, Isaac Cofie (DG Sivasspor)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber