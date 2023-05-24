Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Fenerbahçe

58. dakikada Enner Valencia, savunmayı çalımlayarak sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Michy Batshuayi yaptığı düzgün vuruşla direk dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, önce İrfan Can Kahveci ardından Arda Güler ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ferdi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ali Şaşal Vural topu kurtardı. Pozisyonun devamında Arda Güler'in vuruşunda Ali Şaşal tekrar topu çıkardı. Dönen topta Ferdi Kadığlu, yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

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