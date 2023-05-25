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25 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

25 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 00:01, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 00:03
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25 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Yüzyılı Sempozyumu Açılış Programı"nda konuşacak.

(İstanbul/17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlik buluşmasına ve gençlik etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen buluşmaya katılacak.

(Ankara/19.00/21.00)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet buluşmasına iştirak edecek.

(Adana/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kuştepe'de Sevgi Yürüyüşü'ne ve Roman Kadınlarla Buluşma etkinliğine katılacak, Sarıyer'de AK Nokta, çadır ve esnaf ziyareti yapacak, Roman Buluşması'nda yer alacak.

(İstanbul/12.00/13.00/16.30/17.00/18.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de "Kadınlarla Daha Güçlüyüz" programında bulunacak, Ümraniye Alemdağ Caddesi'ni ziyaret edecek, esnaf lokantasında yemek programına katılacak, Çekmeköy'de Bal Parmak Fabrikası işçileriyle buluşacak, Sanayici ve İşadamları Derneğini ziyaret edecek, Girişimci İşadamları Vakfının "Girişimci Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/13.00/16.00/17.00/19.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da AK Parti ve MHP sandık kurulu üyeleri ile toplantı yapacak ve Akdam Mahalle Buluşması'na katılacak.

(Antalya/19.00/21.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Derneğinin kahvaltısına, Beykoz Karadenizliler Buluşması'na ve Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00/15.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Güray Metal Plastik ile Bisse Giyim fabrikalarını ve Eyüpsultan Meydanı'ndaki AK Noktaları ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Sultanbeyli'deki Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda yer alacak.

(İstanbul/12.00/13.00/14.30/15.00/19.00)

6- CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BEBKA-Bilişim Vadisi Digiage Oyun Kampı İş Birliği Protokolü toplantısına ve muhtarlar buluşmasına katılacak.

(Bursa/11.00/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nda açıklamalarda bulunacak.

(Trabzon/12.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir Hakikat Savunucusu Olarak Necip Fazıl Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci finalisti, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir yarı final rövanş mücadelesiyle belli olacak.

(Ankara/20.30)

2- TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta play-off 1. tur müsabakaları yapılacak.

3- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, katıldığı hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

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