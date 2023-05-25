Kocaeli'de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldü

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gürkan Demir, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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