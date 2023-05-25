Kocaeli'de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 07:20, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 07:19
Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen A.C.E. idaresindeki 34 DED 769 plakalı tır ile İ.T. yönetimindeki 41 P 1557 plakalı servisi midibüsü çarpıştı.
Bu sırada arkadan gelen Gürkan Demir idaresindeki 41 AJL 404 plakalı motosiklet, tıra arkadan çarptı.
Kazada motosiklet tıra sıkışırken kurye ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gürkan Demir, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.