Bungalov bile lüks oldu: Fiyatları uçan otellerde tatilciler boş yer arıyor

Bayram tatiline hazırlanan yerli turist, uçuk fiyatlara rağmen tatile ara vermiyor. Geçen yıla göre yüzde 40'a yakın fiyatların arttığı otellerde rezervasyonlar dolmaya başladı. Antalya, Muğla, İzmir ve Kıbrıs otellerinde doluluk oranları yüzde 80'leri buldu. Fiyatları yüksek bulanlar ise yurt dışını tercih ediyor. Ancak 'ekonomik kriz var' söylemlerine rağmen otellere rağbet her yıl daha da artıyor.

Müşteri gibi aradığımız otellerde 'acele etmezseniz yer bulamazsınız' cevabını alıyoruz. Yalnızca güney kesimler değil, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya ve Tekirdağ gibi bölgelere de ilgi yüksek. Tatil planlayan turistlerin yabancı değil, bayram için tatile çıkan kesim olduğu da belirtiliyor.

KAAN ZENGİNLİ-