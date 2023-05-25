Sahte altın nasıl anlaşılır?

Düğün sezonunun açılması ve yükselen altın fiyatları, sahteciliği patlattı. Piyasada sahte altın furyası yaşanıyor. Sektör temsilcileri teknolojinin de gelişmesiyle birlikte neredeyse bire bir altın yapılabildiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Avrupa'dan getirilen özel cihaz ve makinelerle merdiven altında üretim yapan kalpazanlar, kuyumcuların korkulu rüyası haline geldi. İstanbul Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan İsmail Çelik, piyasadaki altınların yüzde 15'inin sahte olduğunu ifade ederek Emniyet'in aldığı tedbirlere rağmen bir türlü önü geçilemediğini söyledi.

Eskiden sahte altının çıplak gözle bile anlamanın mümkün olduğunu ifade efen Çelik "Şimdilerde özel makineler ve kimyasallar kullanılıyor.

KAAN ZENGİNLİ-