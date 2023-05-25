AA, ANKA ve CHP seçim sonuçlarını nasıl alıyor? 28 Mayıs'ta verileri nasıl takip etmeliyiz?

Seçim gününde 18.30'da yayın yasağının kaldırılmasıyla başlayan süreçte AA, açıkladığı ilk sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 59,4 göstererek süreci manipüle etmekle eleştirildi. AA'nın ilk verilerine göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 34,7'ydi.

Öte yandan ANKA Haber Ajansı'nın henüz seçim yasağı kalkmadan, 16.59'da aldığı ilk verilerde Erdoğan'ın oyunun yüzde 10,77, Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüzde 89,23 olduğunu görüyoruz.

ANKA'nın 18.34'te aktardığı sonuçta ise Erdoğan'ın oyu yüzde 49,8, Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 45,09'du.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 19.18'de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin elindeki güncel verileri açıkladı ve Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,33 oy ile önde olduğunu, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 43,94 olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC