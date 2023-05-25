Ankara'da DEAŞ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 09:49, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 09:50
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.