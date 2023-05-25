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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 4.440,36 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 10:01, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 10:03
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,45 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.440,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,33 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 değer kaybederek günü 4.424,92 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin negatif seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasında düzenlenen borç limitine dair görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemiyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

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