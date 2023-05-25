Altının gram fiyatı 1.256 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.256 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.252 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.256 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 düşüşle 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.960 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin endişelerle negatif seyir devam ederken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler, borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye alırken, artan risk algısı, altının ons fiyatını desteklemeye devam etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise buna katılmadığını ortaya koydu.

Para piyasalarında, Fed'in haziranda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik fiyatlamalar yüzde 34 seviyesine yükselirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haziran toplantısında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin kararını gelecek 3 haftalık verilere göre alınacağını bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemiyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.