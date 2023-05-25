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Okulda deney sırasında patlama

Diyarbakır'daki özel bir okulda yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 10:51, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 10:52
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Okulda deney sırasında patlama

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel okulda, Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.

Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Dün öğleden sonra meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişi, okul bahçesindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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