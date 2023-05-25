Okulda deney sırasında patlama

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki özel okulda, Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net