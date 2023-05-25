Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda faiz kararını yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 10:52, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 10:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,5'te sabit bırakılmasını bekliyor.