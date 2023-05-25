Kurban Bayramı yaklaştı: Canlı hayvan fiyatlarında rekor yükseliş!

Geçen yılki fiyatlara göre canlı kurbanlık fiyatları 100 bin liraya kadar çıktı. Geçen yıl kilogramı 65 TL olan canlı kurbanlık fiyatı bu yıl 165 TL olarak belirlendi. Büyükbaş hayvanlarda da benzer bir artış yaşandı. 300 kilogramlık bir dana 50 bin TL, 850 kilogramlık bir dana ise 150 bin TL karşılığında satılıyor. Geçen yıl 46 bin TL'ye satılan bir dana ise bu yıl 150 bin TL'ye alıcı buluyor.

Fiyatlarda yaşanan bu yükselişin ardında maliyetlerdeki artış yatıyor. Ankara Kırmızı Et Birliği Başkanı Sedat Akbulut, geçen yıla göre kurbanlık satış fiyatlarının yüzde 150 oranında arttığını belirtti. Geçen yıl kilogramı 65 TL olan canlı kurbanlık fiyatının bu yıl ortalama olarak 165 TL olduğunu ifade eden Akbulut, canlı hayvan materyalindeki azalmanın maliyetleri artırdığını ve kurbancıların maliyetinin geçen yıla göre yüzde 140 civarında arttığını vurguladı.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı vekaletle kurban kesim ücretlerinin de geçen yıla göre yüzde 164 arttığı belirtildi. Yurt içi vekaletle kesim ücreti 5 bin 950 TL olarak belirlenirken, yurt dışı vekaletle kesim ücreti ise 2 bin 750 TL olarak açıklandı