Dolar/TL, 19,92 seviyesinden işlem görüyor

Dün 19,84-19,91 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 19,9004'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,9240'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 21,3640'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 24,6180'den satılıyor.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 104,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 1,0720'den alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin endişelerle negatif seyir devam ederken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler, borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik fiyatlamalar yüzde 34 seviyesine yükselirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haziran toplantısında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin kararını gelecek 3 haftalık verilere göre alınacağını bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile borç limiti krizine ilişkin gelişmelerin dolar talebinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanında haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.