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Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak

Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın:- "Ameliyathanelerimiz modern tıbba uygun tam teşekküllü ve her türlü cerrahi operasyonu yapabilecek kabiliyetteyiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 11:34, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 12:43
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Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesinde, modern tıbba uygun tam teşekküllü ameliyathanelerde 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, bölge halkına sağlık hizmetini sürdürüyor.

Tam teşekküllü hazırlanan 11 ameliyathanesi bulunan hastanede, en geç 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara da başlanması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, AA muhabirine, 300 yataklı hastanede, açıldığı günden bu yana hasta sayısının katlanarak arttığını söyledi.

Defne Devlet Hastanesindeki hizmetlerin hastaları son derece memnun ettiğini aktaran Barçın, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın sağlık hizmeti durumunda yeterli desteği alabilmesi için her geçen gün hem poliklinik hizmetlerimizi hem servis hizmetlerimizi hastalarımızın ihtiyacına göre artırarak devam etmekteyiz. Şu anda 22 poliklinikte sağlık hizmeti sunmaktayız. Hastalarımız hizmetlerden oldukça memnun. 2 hafta içerisinde 11 ameliyathaneyi aktif hale getireceğiz. Ameliyathanelerimiz modern tıbba uygun tam teşekküllü ameliyathaneler ve her türlü cerrahi operasyonu yapabilecek kabiliyetteyiz."

Sadece Defne'den değil, Hatay'ın farklı ilçelerinden de hasta kabul ettiklerini belirten Barçın, hasta geri dönüşlerinin de çok olumlu olduğunu kaydetti.

Barçın, hastanedeki servislerin de yoğun olduğuna dikkati çekerek, "Hasta yatışlarımız başladı. Servis odalarımız şu anda oldukça yoğun, aynı poliklinikler gibi biz de hastalarımızın talebine göre her alanda kapasitemizi arttırarak sağlık hizmetinin sunumuna devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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