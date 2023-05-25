Yabancılar bu yıl gayrimenkulde en çok Antalya ve İstanbul'u tercih etti

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, bu yılın dört ayında yabancılara en fazla gayrimenkulün Antalya ve İstanbul'da satıldığını, bu illeri Mersin, Ankara ve Yalova'nın izlediğini bildirdi.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel müdürlüğün 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarını kutlayarak, hizmetleri dolayısıyla hepsine teşekkür etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yılının Osmanlı'nın özel mülkiyete geçtiği 1847 olarak kabul edildiğini ama tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanan geçmişi olduğunu anlatan Adlı, arşivlerinde imparatorluğun ilk dönemine ait kayıtlar bulunduğunu söyledi.

Adlı, genel müdürlükte son 20 yıldır teknolojinin en üst seviyede kullanır halde geldiğini bildirerek, "Bir alım satım işlemi evraklar eksik olduğu zaman birkaç saat içerisinde tamamlanır ama en gelişmiş ülkelerde bile bu aylara sarkıyor yani birkaç ay içerisinde ancak tamamlanabiliyor. Biz alıcı Almanya'da, satıcı Konya'da, gayrimenkul Muğla'da olduğunda dahi alım satım işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi bunu yapamıyor." dedi.

- Yılda 15 milyon işlem ve 30 milyona yakın vatandaşa hizmet

TAKBİS projesiyle tüm tapu verilerinin dijital ortama aktarıldığını, Kovid-19 salgınından sonra Web Tapu uygulamasının hayata geçirildiğini ve vatandaşın artık e-Devlet'ten işlemlerini yaptığını belirten Adlı, kurumun geleneksel hafızasını oluşturan kayıtları, mülkiyeti ilgilendiren belgeleri muhafaza ettiklerini, bunları dijital olarak da sakladıklarını kaydetti.

Mehmet Zeki Adlı, kurumda yoğun bir işlem sirkülasyonu olduğunu, yıllık ortalama 15 milyon işlem ve 30 milyona yakın vatandaşa doğrudan veya dolaylı hizmet verdiklerini söyledi.

- "Geçen seneyle karşılaştırdığında gayrimenkul satışında azalma var"

Genel Müdürlüğün 200'ü aşkın işlem yaptığını ama kamuoyunda en çok gayrimenkul satışlarının konuşulduğunu bildiren Adlı, şöyle konuştu:

"2023'ün ilk 4 ayında yaklaşık 887 bin 464 satış işlemi yaptık. En fazla satış 109 bin 280 işlem ile İstanbul'da. Onu 65 bin 294 ile Ankara, 50 bin 445 ile İzmir, 38 bin 571 ile Antalya, 36 bin 116 ile Bursa ve 31 bin 433 ile Konya takip ediyor.

2022'nin ilk dört ayına göre, gayrimenkul satışında bu sene azalma oldu. Türkiye genelinde bu sene yılın ilk 4 ayında 887 bin 464 iken 2022'de 944 bin 494 bindi. 57 bin 30 gayrimenkul satış işlemi azaldı. Yani yüzde 6'lık işlem azalması söz konusu. Diğer illerde de geçen seneyle karşılaştırdığında gayrimenkul satışında azalma var. Bir tek Antalya'da geçen seneye göre artış söz konusu."

- En çok gayrimenkul alanların Ruslar ve İranlılar

Adlı, dünyanın pek çok ülkesinde yabancılara konut satışıyla ilgili sorun olmadığına, bir Türk vatandaşının Almanya'da, Amerika'da gayrimenkul alabildiğine işaret ederek, "Gayrimenkul satışı açısından esnek bir dünyada yaşıyoruz, böylesine bir dünyada 'ben bu işe girmem, ben yapmam, ben satmam' deme imkanınız zayıf, diyemiyorsunuz. Arap ülkeleri gibi bazı ülkelerde bu konu farklı. Yabancılara gayrimenkul satışları geçmişte de yapılıyordu, şimdi de yapılıyor ve yıllardır yapılıyor." dedi.

Son yıllarda Türkiye'de gayrimenkul satışına yabancıların talebinin arttığını anımsatan Adlı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusların ciddi anlamda gayrimenkul edinmeye başladığını ifade etti.

Türkiye'nin doğal güzelliği ve iklim şartları dolayısıyla İngiliz ve Almanların da Türkiye'yi tercih ettiğini kaydeden Adlı, "2023 yılının ilk dört ayında yabancılara en fazla gayrimenkul satışı yapılan illerin başında Antalya ve İstanbul geliyor. Bu illeri Mersin, Ankara ve Yalova takip ediyor. En fazla gayrimenkul alanların başında Rusya, İran, Irak, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşları geliyor."

Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul aldığına ilişkin spekülatif yorumlar yapıldığını söyleyen Adlı, "Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul almaları mümkün değil. Bu yıllardır böyle." ifadelerini kullandı.