Londra'da yabancı güvenlik görevlilerinden seçmene 'Türkçe' sıcak karşılama

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy vermeye gelen vatandaşları, seçim merkezinin girişinde Türkçe konuşan Afrika kökenli İngiliz güvenlik görevlileri karşıladı.

İngiltere'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Novotel London West otelde kurulan sandıklarda oy verme işlemi sona ererken, Londra'daki seçmenin aklında ise kendilerini Türkçe karşılayan yabancı çalışanlar kaldı.

Oylarını kullanmak için alana gelen seçmenleri yönlendiren ve güvenliği sağlayan çoğu Nijerya asıllı İngiliz çalışanın, vatandaşları Türkçe "Hoş geldiniz, merhaba, girişler buradan, çanta kontrolü" diyerek karşılaması, seçmenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Bazı Türk vatandaşları, İngiltere'de 9 gün süren seçim sürecinin ilk turunun başlangıcında seçmeni İngilizce karşılayan ancak daha sonra Türk ekip arkadaşlarından öğrendikleri Türkçe sözler ve kısa cümlelerle seçmeni karşılayan güvenlik görevlilerine sarıldı ve Türkçeyi nasıl öğrendiklerini sordu.

- "Kardeşim nerelisin? diye soruyorlar. Ben de 'siyah Türk'üm' diyorum"

Seçmenleri, oy kullanma merkezinin girişinde "Merhaba, hoş geldiniz" diyerek karşılayan yabancı güvenlik görevlisi Adebayo Biggieano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte çalıştığı Türklerin seçmenlerle iletişimini izleyerek Türkçe öğrenmeye başladığını anlattı.

Nijerya asıllı Biggieano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkçeyi, Türk güvenlik görevlilerinin buradaki insanlarla iletişimini izleyerek öğrendim. 'Merhaba, hoş geldiniz, teşekkürler' diyorlardı. Sonra sorular sormaya başladım; Söylediklerinizin anlamı nedir diye sordum. Onlar da anlamını söyledi. Ayrıca insanların onlara nasıl tepki verdiğini de gördüm. Bu da demek oluyor ki konuştukları ve söyledikleri iyi şeyler. İnsanları bu şekilde ağırlamak güzel bir şey. (Türkçe konuşmaya) Başladığımda (oy kullanmaya gelenlerin) tepkilerinin çok şaşırtıcı olduğunu gördüm. O kadar şaşırdılar ki gülmeye başladılar. 'Kardeşim nerelisin?' diye soruyorlar. Ben de 'siyah Türk'üm' diyorum."

- "Bir tur daha olsaydı bu arkadaşlar Türkçeyi ana dilleri gibi konuşurdu"

Seçim merkezindeki Türk güvenlik çalışanlarından İsmail Kınay da yabancı görevlilerle çalışırken bir aile gibi olduklarını ve zaman zaman bu kişilere Türkçe öğrettiklerini anlattı.

Kınay, bazı seçmenlerin çok uzak yerlerden geldiğini ve bu nedenle gergin olabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maksat, içlerindeki negatifliği alıp, burada pozitif enerji vermek. Gelenler kendilerini mutlu ve güvenli hissedip, mutlu olarak çıkıyorlar. Hatta elleri titremeden oylarını kullanıyorlar ve bize teşekkür edip gidiyorlar. Bu arkadaşların böylece Türkçe öğrenmesi hem bizim kültürümüzü de temsil ediyormuş gibi oluyor. Biz de bundan gurur ve sevinç duyuyoruz."

Kınay, çoğu Afrika kökenli olan güvenlik görevlilerine kısa Türkçe diyaloglar ve karşılama ifadeleri öğrettiklerini belirterek "Burada bütün Türk arkadaşlarla 'Merhaba, nasılsın, iyi misin'i öğretiyoruz. Birisi onlara sorduğu zaman 'İyiyim' diye cevap veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğrenen yabancı görevlilerin telaffuzlarının da çok iyi olduğunu dile getiren Kınay, bu kişilerin telaffuzunun oy kullanmaya gelen seçmenlerin de dikkatini çektiğini belirtti.

Kınay, "Gerçekten burada aile gibi olduk. Yeri geldi, 4 gün, 5 gün, 9 gün beraber çalıştık. Bazen tatsız olaylar oldu ama hep beraber buna göğüs verdik. Bir tur daha olsaydı bu arkadaşlar Türkçeyi ana dilleri gibi konuşurdu." diye konuştu.

- "Birisi bizim dilimizle bir şey söyleyince gayet mutlu oluyoruz"

Oy kullanma merkezindeki görevlilerden Gülnur Salih de yabancı çalışanların Türkçe konuşarak seçmeni karşılamasından duyduğu şaşkınlığı dile getirerek güvenlik görevlilerinin kendilerine Türkçe ifadelerle seslenmesinin heyecan verici olduğunu dile getirdi.

İngiltere'de Kıbrıs Türk Kültür Derneği Koordinatörü olan Salih, "İnsan mutlu oluyor. Gayet güzel. Birisi bizim dilimizle bir şey söyleyince gayet mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.