Milletvekili kayıtları sürüyor... Bahçeli kayıt yaptırdı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Mazbatası, parti görevlileri tarafından Meclis'te oluşturulan kayıt masasına teslim edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaydı yapıldı.

Meclis'e gelerek mazbatasını görevlilere teslim eden ve kaydını yaptıran MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TBMM'nin bir üyesi olmanın büyük onur ve gurur olduğunu söyledi.

Milletin görüşlerini Gazi Meclis'te ifade etme olanağı bulacağını dile getiren Şanlıtürk, "Çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyetinde 600 kişinin içerisinde ismimizin zikredilmesi de ayrıca büyük onur ve gurur veriyor. Allah milletimizin birliğini, dirliğini daim etsin." diye konuştu.

MHP'li Şanlıtürk'e rozetini oğlu Naci Emir Şanlıtürk taktı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de kayıtlarını yaptırdı.