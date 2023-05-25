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DSP Genel Başkanı AK Parti milletvekili Aksakal mazbatasını aldı

DSP Genel Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mehmet Önder Aksakal ile MHP milletvekilleri Celal Adan, İzzet Ulvi Yönter, Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız, İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 12:33, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 12:34
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DSP Genel Başkanı AK Parti milletvekili Aksakal mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İstanbul'dan milletvekili olmaya hak kazananlara, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbatalar teslim edilmeye başlandı.

Vekiller, mazbatalarını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin ve kurul üyelerinden alırken fotoğraf çektirdi.

AK Parti Milletvekili seçilen DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin birinci etabının 14 Mayıs'ta tamamlandığını hatırlatan Aksakal, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet meclisinde ülkemi ve milletimi temsil etme onuruna eriştiğim için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve yaşatılması için meclisteki görevimizi yerine getireceğiz. Halkımıza hizmet edeceğiz. Güzel bir seçim oldu. Türk milletinin feraseti bir kez daha kendisini gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ta da insanlarımız sandıklara gidecekler, tercihlerini kullanacaklar. Demokrasimizi yaşatacağız." diye konuştu.

Diğer milletvekilleriyle birlikte mazbatasını alan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ise "Milletimize hayırlı olsun. Türk milleti demokrasiyi belirlemiş ve demokrasiyi dünyada en iyi koruyan milletlerden bir tanesi. Bugün teşkilat başkanımız değerli hocamız Semih Yalçın, AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

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