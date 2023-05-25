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Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 35 sanıktan 27'sini 10'ar yıl 7'şer ay, 7'sini 10'ar yıl, bir sanığı ise 12 yıl 9 ay hapse çarptırdı- Verilen ceza miktarı ile tutuklu kaldıkları süre ve infaz sürelerini dikkate alan heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 12:34, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 12:43
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Sultanbeyli'deki 15 Temmuz darbe davasında sanıklara ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin Yargıtayın bozma hükmünün ardından eski askeri öğrenci tutuklu 35 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 35 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların son savunmaları alındı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 sanıktan 28'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet bu sanıklardan 27'inin cezasını, gelecekleri üzerindeki olası etkiyi dikkate alarak 10'ar yıl 7'şer ay 15'er güne indirirken, bir sanığın cezasını mahkeme heyetine yönelik saygısız ve tehdit içeren davranışlarını gerekçe göstererek düşürmedi.

Diğer sanıklardan 7'sini de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 10'ar yıla indirdi.

Heyet, tüm sanıklar hakkında verilen ceza miktarını, tutuklu kaldıkları süreyi ve infaz süreleri dikkate alarak tahliyelerine hükmederken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

- Ne olmuştu?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince 122 sanık hakkında görülen davada, 25 Mayıs 2018'de karar açıklanmıştı.

Kararda, rütbeli 3 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 116 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

Olay tarihinde er olan 3 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

- Yargıtay bazı hapis cezalarını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında yaptığı temyiz incelemesinde, 3 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan 3 sanık hakkındaki beraat hükümlerini onamıştı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezası da bozulmuştu.

Kararda, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.

Yerel mahkemeye geri gönderilen dava dosyası, 15, 35 ve 66 sanıklı olarak üçe ayrılmıştı.

Bozma kararının ardından 15 sanık hakkında yeniden görülen dava, 4 Mart'taki duruşmasında karara bağlanmış,15 sanığın tamamı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

Öte yandan, dosyası tefrik edilen 66 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

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