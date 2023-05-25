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Bakan Soylu: Önümüzdeki 5 yıl yükseliş dönemi olacaktır

"Önümüzdeki 5 yıl Allah'ın yüz yıllık altyapısını oluşturmuş bir Türkiye'nin, bir fetret dönemi değil altını çizerek söylüyorum şu son yüzyılda yaşadığı en güzel yükseliş dönemi, kardeşlik içerisinde yükseliş dönemi, birlik içerisinde yükseliş dönemi olacaktır. Bunun emareleri açık ve nettir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 12:50, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 12:52
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Bakan Soylu: Önümüzdeki 5 yıl yükseliş dönemi olacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki 5 yıl Allah'ın yüz yıllık altyapısını oluşturmuş bir Türkiye'nin, bir fetret dönemi değil altını çizerek söylüyorum şu son yüzyılda yaşadığı en güzel yükseliş dönemi, kardeşlik içerisinde yükseliş dönemi, birlik içerisinde yükseliş dönemi olacaktır. Bunun emareleri açık ve nettir." dedi.

Sultangazi'deki Ahmed-i Hani Kültür Evi açılışına katılan Soylu, birlikteliğin medeniyet zenginliğinin en önemli tezahürü ve milletleri bir araya getirenin de bu medeniyet zenginliği olduğunu söyledi.

Batı medeniyetine dikkati çeken Soylu, "Onların medeniyeti birbiriyle anlaşan, aynı tarihlerde yaşamış veya yaşamamış fark etmeyen Mevlana'yla, Ahmedi Hani'nin, İdris-i Bitlisi'nin, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın farklı çağlarda yaşamış olsalar da birbirleriyle konuşan, birbirleriyle anlaşan, birbirini tarif eden bir medeniyet değildir." dedi.

Türkiye'de gelişim yolunun çoğunun bittiğini, azının kaldığını dile getiren Soylu, bardağın boş kalan kısmının önemli bir bölümünün Doğu ve Güneydoğu'ya, bir kısmının da İç Anadolu'ya ait olduğunu ve şimdi Türkiye'nin, bardağın o kısmını doldurduğunu kaydetti.

Soylu, Diyarbakır'da 21, Mardin'de 47 plakalı araçların sayısının eskiden az olduğunu belirterek, "34, 06, 35 plakalı araç vardı çünkü Diyarbakırlılar o 21 plakalı araçla il dışına çıkmaktan endişe ederlerdi ama Tayyip Erdoğan öyle bir iklim oluşturdu ki Trabzon 61 plakayla nereye gidiyorsa Diyarbakır'da şimdi 21 plakayla aynı yere gidiyor. Hiçbir problem söz konusu değil. Türkiye'de ve bizim gibi ülkelerde birtakım tabuları yıkılabilmek, geçmişte oluşturulmaya çalışılan birtakım sıkıntıları ortadan kaldırabilmek hele de demokrasilerde çok zor bir iştir." ifadelerini kullandı.

- "Birlik ve beraberlik bu ülkenin en büyük gücü"

Birlik ve beraberliğin bu ülkenin en büyük gücü ve zenginliği olduğunu çünkü bunu oluşturabilmek için çok büyük maliyetler ödendiğini vurgulayan Soylu, "Önümüzdeki 5 yıl Allah'ın yüz yıllık altyapısını oluşturmuş bir Türkiye'nin, bir fetret dönemi değil altını çizerek söylüyorum şu son yüzyılda yaşadığı en güzel yükseliş dönemi, kardeşlik içerisinde yükseliş dönemi, birlik içerisinde yükseliş dönemi olacaktır. Bunun emareleri açık ve nettir." diye konuştu.

Soylu, Şırnak'ın Cudi Dağı'nda tenis turnuvası yapıldığını hatırlatarak, yıllar önce Cudi Dağı'nı aşıp, Şırnak ile Cizre arasındaki yolun dahi yapılamadığını, bugün gelinen mesafenin çok büyük olduğunu dile getirdi.

Gelecek neslin sıkıntı çekmemesi, kol kola yürümesi temennisinde bulunan Soylu, "Kürtlüğünüzle gurur duyun, dilinizle de gurur duyun. Bunu söyleyebilmek için Türkiye çok zaman geçirdi. Bir daha bu zamanları geçirmesin." dedi.

- "Türkiye sadece Ayasofya'nın zincirlerini kırmadı"

Soylu, Türkiye'nin sadece Ayasofya'nın zincirlerini kırmadığını dile getirerek, "Kendi zincirlerini de kırmıştır. Her türlü zincirini kırmıştır. Bunda Türk'ü vardır, Kürt'ü vardır, Çerkes'i vardır, Boşnak'ı vardır, Arnavut'u vardır, Roman'ı vardır, Arap'ı vardır, Sünni'si vardır, Alevi'si vardır, laiki vardır, dindarı vardır, Zaza'sı vardır, her birisi, hepsi vardır... Herkes zincirini kırmıştır. Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bağlayan o zincirlerin tamamına büyük bir neşter atmıştır çünkü bu toprakların zenginliği özgürlüktür, hürriyettir. İnsan özgür ve hür bir varlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kültür evi gönüllüleri, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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