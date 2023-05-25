İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'ye 75 milyon avro getirecek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi İstanbul'a ekonomik getirisinin 75 milyon avro olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsoru Mastercard ve ödeme ekosisteminin en büyük oyuncularından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ev sahipliğinde bir otelde futbolun ülke ekonomisine getirisi üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ve Mastercard global marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luis Figo katıldı.

Etkinlikte konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, "Mastercard olarak 30 yıla yakın bir süredir ana sponsoru olduğumuz UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, bu yıl İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Mastercard olarak, son üç final maçına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kart harcamalarını inceledik. Türkiye'nin geçtiğimiz seneki 44 milyar avroluk toplam turizm geliri ve İstanbul'un aynı dönemde toplam turist harcamalarındaki yüzde 40'lık payını göz önüne aldığımızda, finalin oynanacağı hafta sonu, taraftarların 75 milyon avroluk harcama gerçekleştireceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise "Taraftar kart sahibi müşterilerimize baktığımızda, örneğin derbi günlerinde takımların mağazalarından, normal zamanlara göre yaklaşık 3,5 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması, derbi gününde yüzde 23 artıyor. Özetle taraftarların maç gününde harcama eğilimleri artıyor. Biz de Garanti BBVA olarak, 4 büyük kulübümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde hem kulüpleri hem de kart kullanıcılarını desteklediğimiz, taraftarların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar ve özel teklifler sunuyoruz." diye konuştu.

- Figo: "Türk taraftarlarla aynı duyguları hissetmek harika"

Mastercard marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luis Figo da etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra kariyerinin "paha biçilemez" anlarına ve İstanbul'a ilişkin soruları yanıtlayan Figo, "Dünyanın her yerinde futbol tutkusu, insanları bir araya getiriyor. Futbolu merkezine alan bu denli büyük ve keyifli etkinliklerde Mastercard ile bir araya geldiğim için çok mutluyum. İstanbul finali yaklaştıkça tıpkı Türkiye'deki futbolseverler gibi benim de heyecanım artıyor. Türk taraftarlarla aynı duyguları hissetmek harika. Bu birlikteliğin benim ve buradaki herkes için unutulmaz bir deneyim olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte oynadığı en iyi futbolcuların Brezilyalı Ronaldo ve Fransız Zinedine Zidane olduğunu da vurgulayan Figo, Türkiye'de hangi takımda oynamak isteyebileceği yönündeki soruya ise "Bu konuda politik davranmak durumundayım. Örneğin bu soruya Galatasaray dersem, diğer kulüplere haksızlık etmiş olurum. O yüzden milli takım diyebilirim. Burada büyük kulüpler arasındaki rekabetin Portekiz'deki gibi olduğunu biliyorum. Yaşadığım yerde Türk futbolunu takip etme fırsatı bulamıyorum. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u tanıyorum, kendisi iyi bir arkadaşım. Jesus, Türkiye'de ilk yılında harika iş çıkardı. Galatasaray'dan Portekizli Sergio Oliveira'yı da tanıyorum. Türkiye'de çok sayıda Portekizli oyuncunun başarılı olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

- Üç günde kişi başı toplam 855 avro

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında final karşılaşması, 10 Haziran Cumartesi günü, İtalya ekibi Inter ile İngiltere temsilcisi Manchester City arasında İstanbul'da oynanacak.

Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, final maçının Türkiye'ye ekonomik açıdan katkısını hesapladı. Yapılan hesaplamalar, taraftarların ev sahibi şehirlerde ortalama 3 gece konakladığını ve kişi başı toplam ortalama 855 avro kartlı harcama gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında, bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi.

Ortalama olarak finaller, ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında ise konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.