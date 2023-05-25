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Hikayesini arayanlara senaryo atölyesi

Sinemanın önemli alanlarından olan senaryoya ilgi duyanlar için online eğitim başlıyor. Ödüllü kısa filmleriyle tanınan senarist-yönetmen Yeşim Tonbaz, Online Senaryo Atölyesine başlıyor.

Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 13:35, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 13:36
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Hikayesini arayanlara senaryo atölyesi

İSE (İstanbul Sinema Eğitimi) bünyesinde gerçekleştirilecek olan atölyede fikir aşamasından senaryonun sete çıktığı sürece kadarki tüm süreçler ele alınacak. Haftada bir gün 2 saat ders yapılacak. 8 hafta temel senaryo, 4 hafta ise senaryo geliştirme şeklinde kurgulanan eğitimde en az 24 saat ders planlanıyor.

"Fikrim nerede", "sinopsis, logline, tretman yazımı", "senaryonun dinamikleri", "kahramanın sonsuz yolculuğu", "uygulama" gibi alanlar sonrasında katılımcıların fikirlerinin senaryoyla dönüştürülüp geliştirilmesi aşamasını kapsayan atölye 29 Mayıs'ta başlayacak.

Başvuru İstanbul Sinema Evi'nin sosyal medya hesaplarından ya da [email protected] adresinden yapılabilecek.

Eğitim sonunda katılım belgesi takdim edilecek.

Yeşim Tonbaz kimdir?

1984 Sivas doğumlu Yeşim Tonbaz, Sinema yazarlığının yanı sıra çeşitli yayın organlarında editörlük ve yöneticilik yaptı. Bir çok kısa film ve belgeselde çeşitli görevlerde yer aldı.

2016'da çektiği ilk kısa filmi 'Askıda', AB Delagasyonu İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda 3. ödülü aldıktan sonra dünyanın en önemli kısa film festivallerinden biri olan Oberhausen Film Festivali'ne katıldı. BM'nin New York'taki merkezinde de gösterilen Askıda, İtalya, İspanya, Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede film festivaline katıldı.

İkinci kısa filmi Münhasır 2020 yılında festivallere katılmaya başlayan Tonbaz, bu film ile çok sayıda ödül aldı. Dünya prömiyerini Uluslararası Torino Film Festivali'nde yapan Münhasır, Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde 3 ödül aldı. Uluslararası Uşak Film Festivali'nde de en iyi senaryo ödülü alan Münhasır çok sayıda film festivalinde finalist olup resmi seçkiye katıldı ve festival yolculuğuna devam etmektedir.

Yeşim Tonbaz, çeşitli sinema atölyelerinde senaryo ve sinema yazarlığı eğitimi verdi.

2017'de İstanbul Modern ve Bilim ve Sanat Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen bir projede hazırlanan 'Eskimeyen Filmler' adlı kitaba içerik hazırladı. Çeşitli yayın organlarında sinema yazıları yazmaya devam eden ve halen Marmara Üniversitesi Sinema-Radyo-TV Bölümü'nde yüksek lisans yapmakta olan Tonbaz, evli ve 2 çocuk annesidir.

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