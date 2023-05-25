Sakarya'da eczacı, veteriner, öğretmen dahil FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Sakarya'da FETÖ üyesi oldukları ve terör örgütüne yardım ettikleri iddia edilen, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık B.K. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 6'sının "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis, birinin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapisle cezalandırılması, 26'sının beraatı, birinin dosyasının ayrılması ve tutuklu sanık B.K'nin de bu halinin devam etmesi yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen tutuklu sanık B.K. ile tutuksuz sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da bir kısım sanıklar yönünden mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanık B.K. ve İ.K'nin 6 yıl 3'er ay, sanık M.A'nın 7 yıl 6 ay, H.İ.G. ile B.A'nın 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına, firari 1 sanığın dosyasının da ayrılmasına karar verdi. Heyet, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.

Sanık B.K'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, M.A. H.İ.G. ve B.A. hakkında tutuklamaya yönelik "yakalama kararı" çıkarılmasına hükmetti.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis isteniyordu.