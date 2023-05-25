Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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