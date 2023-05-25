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'Balyoz davası'nı onayan eski Yargıtay üyesi: Sanıklar hükümeti devirmek istiyorlardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz davası"nda yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılandığı davaya devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 14:06, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 14:10
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'Balyoz davası'nı onayan eski Yargıtay üyesi: Sanıklar hükümeti devirmek istiyorlardı

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar Ekrem Ertuğrul ile Abdurrahman Kavun hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Yaman ve Ahmet Toker ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Firari sanık Fikriye Şentürk'ün henüz yakalanamadığı bildirildi.

Geçtiğimiz celse başladığı savunmasına devam eden sanık Hamza Yaman, Balyoz davasında yargılanan sanıkların ses kayıtları ve imzaladıkları belgelerden örnekler vererek, sanıklarda hükümeti devirmeye yönelik isteğin bulunduğunu söyledi. Yaman, Balyoz davası sanıklarınca birtakım fişlemelerin ve planlamaların yapıldığını, bunun tanık beyanlarına da yansıdığını savundu.

Savunmanın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinde de yargılanan sanık Ekrem Ertuğrul hakkında Daire tarafından, dava dosyalarının birleştirilmesi hususunda muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulduğunu bildirdi.

Mütalaası sorulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Balyoz davasının bazı sanıkları hakkındaki davanın Yargıtayın bozma kararı sonrası İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldüğünü belirterek, yargılama sonucunun kesinleşmesinin beklenmesini talep etti.

- Ara kararlar

Savunmanın ve savcılık makamının mütalaasının alınmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak davanın hangi aşamada olduğuna dair bilgi istenmesine, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Ertuğrul hakkındaki birleştirilmesine ilişkin talebine muvafakat verilmemesine karar verildi.

Olayla ilgili bilgisi ve görgüsü olduğu düşünülen çoğu eski yargı üyesi İbrahim Okur, Birol Erdem, Ahmet Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun, Oktay Boztepe, Ömer Köroğlu ve Özmen Polat'ın tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar veren mahkeme, firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama emrinin infazı hakkında da ilgili makamlardan bilgi istenilmesini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 23 Kasım'da devam edilecek.

- 4'ü ceza aldı, biri firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan Dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Bu kararın bozulmasının ardından Ertuğrul hakkındaki yeniden yargılamaya Yargıtay 3. Ceza Dairesinde devam ediliyor.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

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