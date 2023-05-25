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Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun SMA vaadine cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programda SMA hastalarıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun vaadine değinen Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu çoktan hayata geçirdiğini söyledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 14:41, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 14:42
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Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun SMA vaadine cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından SMA hastalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, katıldığı programda SMA hastalarıyla ilgili vaatlerde bulunan Sekizli Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Kemal Bey, biz onu zaten yapıyoruz. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir Youtube kanalının programında SMA hastaları konusuna da değindi. Şüphesiz, SMA konusundaki her hassasiyet takdir edilesidir, ama vaadi Bakanlığımızın çoktan hayata geçmiş, yerleşmiş bir uygulamasını hayata geçirme vaadiydi.

'Yoksa halihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?'

Evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programı 2021'de başladı. Tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığı kapsamlı hazırlıklar yaptı. Sn. Kılıçdaroğlu'unun, SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünebilir. Yoksa halihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?

'Meclis'te bulunan vekillerimizle paylaşmıştım'

Bütçe görüşmeleri sırasında, 24 Kasım 2022 tarihinde yaptığım konuşmada, gelinen noktayı gösteren güncel bilgileri TBMM'de sunmuş, tüm sunumu içeren basılı dokümanı da Meclis'te bulunan vekillerimizle paylaşmıştım. Bu dokümanın 220 ila 223 arasındaki sayfaları şimdi tekrar üstünde durulan konulara ayrılmıştı. Partisinin milletvekilleri oradaydı. Konudan habersiz olması hiç mümkün mü?

'Hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamakta'

Sayısal verilerle, bugün gelinen noktayı söyleyelim:

2021 yıl sonundan itibaren 600 Bin çiftin evlilik öncesi SMA taraması, Mayıs 2022'den bu yana yaklaşık 1.5 Milyon yeni doğan bebeğin SMA taraması tamamlanmıştır.

İkinci bir konu var:

SMA tedavisinde kullanılan ilaç, tedavi rehberimizde ve geri ödeme kapsamındadır. SMA hastası hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamaktadır.

'Devletimiz, sonuç verdiği kanıtlı bir tedaviyi SMA hastası evlatlarından esirgemez'

Taramalar neticesinde hastalığına erken dönemde tanı konan asemptomatik yani belirtisiz hastalar için uluslararası kabul görmüş tıbbi kriterlere göre Gen Terapisi tedavi yönteminin uygulanabileceği SMA Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve uygulamanın geri ödemeye alınması için Bakanlığımızın "uygun" görüşü Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir. Çok yakında geri ödemeye alınması planlanmaktadır.

Semptomatik yani belirtisi olan hastalar içinse Gen Terapisinin etkili olmadığı uluslararası bilim camiasınca kabul görmüş bir gerçektir.

Özetin özeti açıklamadan da anlaşılacağı gibi, SMA hastası çocuklarımız için tedavi yöntemi seçiminde ekonomik şartlar kesinlikle değerlendirme kriteri değildir. Şuna herkes inanmalı: Devletimiz, sonuç verdiği kanıtlı bir tedaviyi SMA hastası evlatlarından esirgemez.

'Doğruyu öğrendiği halde söylemini sürdürürse yaptığı istismara döner'

Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık hizmetlerine verdiği önem, sağlığa ayrılan kaynağın büyüklüğü ve kuşatıcılığı ortadadır.

Bilim ne söylüyorsa ona bakmalıyız. Yakınları ıstıraplı SMA hastalarının durumuna yanlış bilgilerle yaklaşan, doğruyu öğrendiği halde söylemini sürdürürse yaptığı istismara döner.

Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız. Devletimiz buna muktedirdir."

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